【本報訊】比特幣（Bitcoin）周二升越6.3萬美元，再創歷史新高。美國《時代》周刊和加密貨幣投資機構Grayscale合作接納比特幣付款，《時代》周刊將會繼Tesla、Square及MicroStrategy後持有比特幣並納入資產負債表中。

加密幣交易所Coinbase今上市

美國最大加密貨幣交易所Coinbase周三於納斯達克交易所直接上市，代號為「COIN」。加密貨幣市場持續火熱，比特幣昨曾升至63,246.29美元，刷紀錄新高，今年累積升幅超過一倍；以太幣昨亦破頂，最多升至2,232美元。

路透周二引述HSBC InvestDirect客戶上月29日接收到的訊息指，他們不能夠在該行的網上交易平台HSBC InvestDirect或HIDC購買比特幣概念股MicroStrategy，只可持有或出售現有的股份，因該行不支援跟加密貨幣相關的資產買賣和交易。

紐約股市方面，美國勞工部公佈，3月份消費者價格指數按月升0.6%，為2012年8月後最大月度升幅，而且是去年12月以來持續上升，主要由於美國上月汽油價格勁飆9.1%。另美國疾控中心和美國食品及藥物管理局昨日建議暫停使用強生新冠疫苗，強生昨日曾跌逾2%至158.23美元，為表現最差的道指藍籌之一。至本港昨晚約10時30分，道指跌126點，報33619點；納指則升108點，報13958點；標指一度破頂見4134點。美國財政部將於當地時間周四發佈半年度的滙率操縱國報告，傳財長耶倫不會將中國列為滙率操縱國。