【本報訊】阿里（9988）遭罰款182.28億元（人民幣．下同），而旗下螞蟻集團完成整改方案制訂，將整體申設金融控股公司之後，市場以為事情已告一段落之際，卻又有一波再起之勢，阿里旗下UC瀏覽器昨被指涉虛假醫藥廣告問題被罰款。

涉虛假醫藥廣告

廣州市市場監管局表示，在央視的3.15晚會上，因「虛假醫藥廣告」的主體屬UC瀏覽器母公司UC集團旗下的關聯公司廣州聚禾信息科技有限公司，故作出沒收廣告費約1.35萬元、及罰款207.81萬元的懲罰，罰金共計209.16萬元。央視在當日晚會上指出，在瀏覽器中搜索關鍵詞時，用戶可能會進入私立醫院的頁面，而不是公立醫院的頁面。

各金融機構在阿里風波之後發表報告，看法正面。評級機構穆迪發表的報告指，反壟斷舉措將限制公司收入增長，在信貸層面有負面影響，不過預期公司財務表現強勁，有助應付波動。摩根士丹利稱，判罰決定消除了阿里在監管上所面不明朗因素。瑞信指相信對公司收入影響有限，而每年投資50億至100億元的影響市場亦已反映。傑富瑞指螞蟻集團申設金融控股公司屬正面，確認公司不會剝離金融科技資產。

阿里昨日一度大升4%，至241.6元，收市回軟但升0.4%，收報233.2元。