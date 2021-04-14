環球經濟飽受世紀疫情摧殘，本港甲級商廈租金亦見下滑，有國際金融機構趁租金下跌，伺機進駐中環甲廈。

近十年前曾承租中環置地廣場公爵大廈的國際權威金融分析機構標準普爾（S&P Global Ratings），將搬遷至中環交易廣場第3座。置地公司表示，標準普爾全球股份公司租用交易廣場第3座4樓及4樓全層，總樓面約2.2萬方呎。市場預期，由於單位屬低層，料平均呎租徘徊100元，月租約220萬元，年租約2,640萬元，屬疫後較大宗甲廈租務成交，租約於本月1日生效。

在中環擁有商廈王國的置地公司，早於2012年前，標準普爾為置地廣場長期租戶，隨後搬遷至尖沙嘴九龍站國際貿易廣場(ICC)69樓，是次再度重返中環。置地公司執行董事周明祖表示，歡迎標普重返中環，認為該租務成交體現中環作為國際金融中心心臟地帶以及本港商界精英集中地的地位。交易廣場第3座為置地公司擁有及管理的甲級商廈，樓高33層，租戶集中為國際知名金融機構和專業服務公司。不少大型機構趁疫市重整業務，租用商業樓面亦有所變動。如多間外資公司撤出中環國際金融中心（IFC）寫字樓樓面，如法國巴黎銀行、日資券商野村集團等，亦有其他機構伺機進駐，如中資背景的東莞銀行承租野村退出的樓面，亦有機構趁核心區平租，由非核心區進駐核心區，商廈市場出現新一輪「洗牌」現象。。

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