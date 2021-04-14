渣打香港、香港電訊（6823）及攜程（美：TCOM）合資的虛擬銀行Mox開業7個月，上客量接近10萬人，乘勢推出首項信貸服務「Mox Credit」開拓非利息收入。該行行政總裁顧海指出，全球虛銀仍處於投資期，他特別對本港虛銀盈利前景感樂觀，預料有部份將會在3、4年後有盈利，有信心該行是其中之一。

Mox早已預告會推出信用卡，近日終於有突破性發展。顧海接受本報專訪時預告，記賬卡新增「個人信貸額」，為首間虛銀提供全功能銀行卡，並分階段邀請客戶申請，其後會開放予全港市民申請，現有客戶僅需三步便可申請，估計大部份客戶無需額外提交入息及住址證明文件，更豪言1分鐘內即可批出信貸額供客戶即時消費。

該卡設有56天免息還款期，並設有到期還款通知；新卡不設年費、逾期還款費用及透支費用，他預期大部份現有客戶會採用新服務。

該行另提供新方案，讓客戶將香港電訊自動轉賬繳費改由「Mox Credit」代辦，並設有5％現金回贈，顧海直言方案吸引，有助用戶更精明消費。

最近2個月用戶增2萬人

該行去年9月9日正式開業，經營數據尚算理想，2月曾公佈約有8萬用戶，以最新上客量接近10萬人計，換言之，最近兩個月激增2萬個新用戶，上客動力未減；現時每名客戶平均每月登入銀行APP 20次；活躍客戶每周使用記賬卡消費三次以上。

顧海滿腦子大計，絕大部份與開拓非利息收入有關。他透露正研究其他貸款項目，如現金貸款、先買後付方案；同時探討財富管理業務可能性，包括股票買賣及外匯服務，惟暫時未有更多詳情。

目前該行約有190名員工，顧海續指會續增聘人手，現時員工與客戶比率為1：550，而香港傳統銀行比率約為1：100至1：200；英國銀行比例為1：150，德國為1：130，反映Mox營運方式具效率。他更豪言今年目標比率提升至1：1,000。

海外虛擬銀行實現盈利需時，個別要6年才真正賺錢，顧海預計本港虛銀有部份可以在3、4年後錄得盈利，有信心該行是其中之一。被問到本港市場競爭激烈，能否預計有同業日後淡出，他僅指目前難以判斷。

由零開始創立銀行並非易事，顧海一直以「small steps, big dreams」這座右銘勉勵自己，坦言銀行初期提供產品未必夠多，不過他堅信每一小步、每項產品、每項改動都會為客戶帶來不同的體驗，希望有一日終可撼動市場，首要目標是為銀行帶來盈利，同時令客戶享受銀行服務。

他領軍的虛銀業務漸上軌道，但疫情反覆，限聚隔離措施持續，半年來令他與家人分隔兩地。顧海講到現時只能隔着屏幕與兒子互動，眼裏流露無盡掛念之情，更透露自己下月初會接種第二針疫苗，希望他日開關，能第一時間飛返土耳其與家人聚首。

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