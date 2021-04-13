【本報訊】新加坡網約車及送餐公司Grab公佈，將通過特殊目的收購公司（SPAC） Altimeter Capital合併，並爭取400億美元估值在紐約證交所上市。若落實，有望成為史上最大SPAC的上市項目。

吉利系Polestar擬美掛牌

按交易協議，Grab可獲得約45億美元現金，其中40億美元將透過私募股權投資（PIPE）方式籌集，參與的投資者包括貝萊德、富達國際、T. Rowe Price、摩根士丹利旗下Counterpoint Global fund及新加坡主權基金淡馬錫等。軟銀集團和滴滴出行則為Grab的早期投資者。

Grab在8個國家、地區和398個城市開展業務，已成為東南亞估值最高的「獨角獸」，公司除經營網約車外，亦涉足食品和雜貨配送、快遞、電子支付等服務，目前正向6.5億人口的地區展開保險和貸款業務。

此外，《華爾街日報》引述消息指出，吉利（175）母公司浙江吉利擬透過SPAC方式，將電動車公司Polestar於美國納斯達克上市，集資3億美元，最終冀將估值提高至400億美元。

報道指，目前Polestar正進行的A輪集資，其估值僅70億美元，而計劃於6月進行的B輪融資，估值為200億美元。

另傳美國證監會（SEC）擬修訂對該等公司的會計指引，包括其向初期投資者發行的認股權證可能不被視為權益工具，而是出於會計目的列為負債。