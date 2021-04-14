長沙灣維港滙III近日推盤，惟銷情平平，鄰近由新地（061）發展、已屆現樓的匯璽，卻連錄大額貨尾成交。一伙低座三房大宅以5,934萬元成交，呎價見3.13萬元。

一手成交紀錄冊顯示，匯璽日鑽匯16樓A室，屬該廈頂層單位，前臨海景。單位實用面積1,896方呎，屬三房雙套房間隔，以5,934.48萬元成交，呎價31,300元，買家採用180日成交期付款。

同系列的三期亦錄交投，單位是8座49樓C室，實用面積416方呎，兩房間隔，最新以1,310.24萬元售出，呎價31,491元。兩個單位共吸金逾7,244萬元。

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