中滙（382）將於4月20日（下周二）公佈截至2月底止中期業績，有跟開呢隻教育股的戰友都知道，公司透過自家增長及併購，成為盈喜的常客，今次也不例外。

早於3月的時候，已預喜中期經調整純利增長不少於30%，主要由於期內旗下廣州華商學院及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費的增長，以及收購的四川城市職業學院及四川城市技師學院所帶來貢獻。

另一方面，執行董事廖伊曼盈喜後連番增持，平均價介乎約7.3至7.73元，意味現水平入場，與管理層最近的成本價相若，非常安心。事實上，3月時曾以上述兩個相同理據作出推介，股價最多升約一成後回頭，其後窄幅上落，好聽嘅就叫靠穩，唔好聽嘅就叫沉悶。不少大行一早已給予中滙兩位數的目標價，且看今次派成績表，能否成為打破橫行局面的催化劑，續以7.11元作止蝕位持有。

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