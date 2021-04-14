近年不少本港發展商投資英國市場，其中南豐集團計劃於當地發展初創平台，繼在荃灣南豐紗廠創辦「南豐作坊」後，再於倫敦設立全新實體基地，為創業家提供初創培育基地、投資平台、高規格實驗室及會員制共享辦公空間，預計於今年6月正式開幕。

英國南豐作坊毗鄰國王十字車站，位於攝政區（Regent Quarter）Cottam House的辦公室，樓高3層，佔地1.1萬平方呎。該處將主力培育歐洲紡織科技及農業食品科技的初創企業，亦會藉策略性協作項目，解決業內常見問題，並舉辦一系列文化和業界活動，建築內的實驗式體驗店和咖啡室將開放給公眾使用。

有關項目由英國主管Christian Layolle監督，他曾於著名時裝資訊網站The Business of Fashion（BoF）出任全球業務發展負責人。南豐作坊創辦人張添琳表示，過去一年，集團在英國與不同的國際夥伴合作，包括大學、零售商、其他創業培育機構和投資者，期望以新項目與合作夥伴攜手建立一個國際創業家社群。

翻查資料，南豐於2017年斥3億英鎊（約32.1億港元）收購Regent Quarter地皮，佔地25萬平方呎，屬更新改造項目，由12幢辦公大樓及20個零售及消閒商戶組合而成，當中的維多利亞式倉庫活化成即將開幕的南豐作坊。

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