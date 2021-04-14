杜葉錫恩是受人敬重的政治人物，她曾在報紙上公開責備我。

她自1963年起任市政局議員，後來更循該軌道晉身立法局功能組別。直至 1995年，她以82歲高齡在觀塘北單對單的直選中，被年屆64的司徒華擊敗。

她落選後仍心系基層，不時致函報章及高官發表政見。杜氏活到102歲，我曾到慕光書院天台探望她。當時她年邁近百，思路清晰。

在1991年初的市政局投票日，我在《南華早報》專欄說，雖然我支持她，但香港正邁向完善代議政制，「政壇傢具」理應退位讓賢。我亦不認同其餘兩位候選人的政綱，於是索性不投票，把時間用於別的有意義的事情上。

杜氏隨即以讀者來函斥責我，指即使我不喜歡所有人選，也應盡公民責任去投白票。

政府在周二公佈的政改草案中，在《選舉 ( 舞弊及非法行為 ) 條例》中加入27A條款，把「選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，列為最高可囚三年的罪行。

杜氏和我都絕對沒有操縱和破壞選舉，或令選舉公信力下降的意圖。不過，「選舉期間」、「公開」、「煽惑」都沒有明確的定義，兩則陳年報上意見，以今天的標準很可能被視為僭越了紅線。

特區已踏進新一個選舉周期，其中行政長官改選、立法會新功能組別，以及涉及選舉委員會的選舉，我和絕大部份港人一樣無權參予。剩下來只有被降了格的立會直分區直選，其吸引力大不如前。到時再公開抒發沒有投票意欲，或勸喻不打算投票的人起碼投白票，亦可能犯禁。

殖民年代可以自由公開的隨心言論，快將成為歷史陳跡。

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