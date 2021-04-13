【本報訊】科技股接二連三受壞消息衝擊，除了多間互聯網平台被內地市監局限時一個月內整改「執正」，美團（3690）更陷入主要股東大手沽貨的疑雲，觸發投資者掟貨自保。美團昨日急插7.4%，收報276元，市值蒸發逾1,300億元。該股已由年內高位460元，急回達四成。對於市傳股東有意拋售持貨離場，美團傍晚回應稱，市場相關猜測均不屬實。

市場普遍相信，美團主要股東大手轉倉至高盛的行動，很大機會是為日後沽貨或分貨部署。耀才證券研究部副經理譚智樂表示，雖然美團有自身說法，但仍難以扭轉市場猜測。他又估計，美團未必上演如同騰訊遭大股東減持的劇本，「美團上次嘅季績顯示，公司燒錢燒得好厲害，面對反壟斷、行業整合等，會唔會利用以舊換新去集資值得注視」。

手機用戶請按此放大圖表

高盛倉位激增 公司否認抽水

中央結算系統（CCASS）顯示，由高盛持有或代客持有的美團倉位4月12日激增3.015億股，相當於總股本5.85%；以昨收市價元計，涉及股份金額達832億元。參考騰訊（700）上周遭南非大股東減持所用的伎倆，市場估計美團短期內或將配股，並紛紛猜測潛在買家。

美團現有股東中，只有創辦人王興、騰訊及紅杉資本持有逾3億股，三人持股分別約11%、18%及8%。由於內地近期陸續整頓及處罰科網龍頭，市場主流意見認為屬高危的騰訊，有機會為準備數百億元計的「贖款」而沽出美團持股。

事實上，科網龍頭短期難有運行。市監局等三部門召開互聯網平台企業行政指導會，要求充份發揮阿里（9988）案警示作用，並對34間互聯網平台企業發出最後通牒，提出他們須在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，建立平台經濟新格局，涉及的公司包括「ATM」、京東（9618）、快手（1024）等。當局亦指出，整改期後再有發現平台企業強制實施「二選一」等違法行為，一律依法嚴懲。

受累全面整改消息影響，京東及快手齊跌3%以上，騰訊走低0.9%。阿里乖乖領罰後，旗下天貓將首次設立「天貓試運營期」，降低商戶的入駐門檻，為開業12年來的重大改變。該股跑贏同行，再升0.4%，報233.2元。

專家：反壟斷未完 防守較弱

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，內地政府頻頻出招或受國策帶動，主調是國進民退，「一定係國家揸莊」，並料反壟斷風波持續存在，提醒投資者要接受新常態，美團等建基於市場憧憬及大數據運用的公司，股價防守力較弱。

瑞信發表報告指，投資者普遍擔心美團多於騰訊，皆因美團有向商戶抽成及訂立獨家合約等，難免受到監管壓力，加上旗下外賣配送業務的利潤較阿里低，故投資者憂慮潛在罰款對美團影響將會更大。