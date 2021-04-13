越來越多人放棄股票，進入加密貨幣市場，原因很簡單，幣市大牛市中，賺錢比起股票更多更易。與部份還抱觀望態度的朋友傾談，他們始終覺得股票比較穩陣。事實上投資股票真的就比較安全嗎？說說我自己體驗過的「血的教訓。」

以前曾買入過主板IPO的股票，幾年內公司清盤，股價歸零。造成如此損失的除了公司經營不善，作為股東的責任亦不小。股東理應多留意公司發展，積極參與管治決策，才可保障自身利益。不過，就算股民想參與，也不一定就有機會，股東大會也不會頻繁召開。上市公司雖然有很多對外公開的公告，但很多資訊還是不透明的。所以買股票實質上是一個用錢投信任票的動作，把錢放在管理團隊的手後就只能祈求他們好好經營了。傳統智慧下，經過監管機構審批，會計師核數的上市公司一般比較穩健，上述的例子可能只是例外，然而資訊不對稱的問題是確實存在的。

區塊鏈系統上最大的交易所Uniswap，雖然沒有經過證監審批，但每分每秒做了甚麼交易、收了多少手續費、有多少用戶等全部的資料，都寫在無法竄改的賬簿上，公開給所有有興趣的人瀏覽，透明度比上市公司高多了。其管治通證（Governanace Token）UNI就相當於公司股票，有着分股息、參與決策投票的作用。買入UNI的投資者，只要願意去研究那些公開記錄，必定能對Uniswap的價值更有把握，作出更有利的投資決定。

註：非投資建議，筆者沒有持有UNI

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

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