政府決定全面放寬內地居民來港免檢疫的條件，於是九倉置業（1997）升6％、友邦（1299）升3％、領展（823）升2％、新世界發展（017）升1.8％……上述這些股在較早的時候也已經創出一年新高，這說明投資者早已認定放寬內地居民來港的事是一定會發生的。

不過，目前應該還只是香港單方面放寬，不大清楚這些內地居民來了香港之後，回去內地時是不是仍然要隔離檢疫，如果要，也會影響他們前來香港的興趣。如果只是為了買東西而在回去內地後仍要隔離檢疫，吸引力不大。吸引力較大是來香港買樓、買保險，買樓、買保險動用的金額大，有轉移、分散個人資產的作用，因此，我比較看好的是保險股及地產股。

阿里（9988）被「重罰」182億人民幣，實際上，這應該算是輕判，過去美國政府罰facebook 50億美元，歐盟罰Google 90億歐元……許多國家不約而同地向壟斷資訊科技企業伸手要錢，因為這些企業太有錢了。阿里今年最高價309元，早在被罰款前，股價已跌至218元，市值早已不見了2萬億元，也就是說市場早已將阿里的市值扣掉2萬億元，這筆182億人民幣的罰款只等於市值損失的1％罷了，是小兒科。

罰了阿里，昨日中央反壟斷組再拿百勝中國（9987）開刀，以同樣的罪名罰百勝中國117萬人民幣，這下子，嚇壞了美團（3690）的股東，結果美團股價前日跌了5％之後，昨日再跌7％。美團今年高位是460元，跌至昨日收市價276元，市值也消失近11萬億元，投者者已經為美團將來可能被反壟斷罪名罰款做好準備，以跌幅來比較，美團的跌幅更是大過阿里。

曾淵滄

財經評論員