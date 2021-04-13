美國數碼藝術家Beeple創作的數碼圖像作品「Everydays：The First 5,000 Days」上月以天價6,934萬美元（約5.4億港元）成交，這不是一幅實體作品，而是得到NFT認證的數碼「真迹」。

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），簡而言之是任何創作者都可利用區塊鏈技術將數碼作品例如圖像、影片或音樂代幣化，為作品生成獨一無二、不能竄改偽造的NFT，解決可以無限copy或download、唔知邊件數碼作品先係原創的問題，以辨識數碼「真迹」。

有人認為NFT要大賣，粉絲規模必須要夠大，但現今網絡世界越來越多KOL、artist打niche market，潮流也不再盲目追隨大人物、大作品。只要有人欣賞，就足以具備競投兼炒高作品價格的條件。投得Beeple作品的買家Vignesh Sundaresan接受訪問時說：「任何試圖用NFT賺錢的人均冒着巨大風險，這比投資加密貨幣還要瘋狂」。事實上，NFT的平均成交價由今年2月的高位至4月初下跌近70%，一心想食住個勢炒賣的投機者唔知要坐貨坐幾耐。

NFT的價值不在於NFT本身，而在於獲得NFT認證的作品。NFT投機者蝕錢容易賺錢難，非忠粉自留紀念或不懂鑑賞者，不沾手為妙。

商飛人