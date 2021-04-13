【本報訊】新地（016）屯門海皇路御海灣一期共有263伙，自去年中起推盤，至今售近九成單位，套現逾14億元。項目將於今年6月底入伙，二期提供406伙料本月開售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣是最接近屯赤隧道的全新盤，料受區內外年輕買家及分支家庭客歡迎。項目昨上載樓書，由於項目已取入伙紙，料本周開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快本周開價，並月內賣樓。張卓秀敏指，項目一期已售近九成單位，平均呎價1.86萬元，由於二期大部份向南單位望到海景，價錢料比一期有一定加幅。

御海灣II設有406伙，標準戶由開放式至三房間隔，實用面積介乎255至731方呎，開放式單位佔6%，一房至兩房佔86%，三房佔5%，其餘為特色戶。項目標準戶每層17伙，設3部升降機。

The Henley料5月開售

恒地（012）一部總經理林達民指，啟德The Henley分設3期，其中2期新近獲批預售樓花同意書，料5月初開售，本月內上載樓書及價單。同系二部總經理韓家輝表示，佐敦新盤本木已取入伙紙，落實本周六發售19伙，包括5伙三房、13伙一房戶及1伙開放式，折實價697萬至2,319萬元，呎價24,653元至30,836元。

4月份新盤大額交投持續，本月至少錄8宗過億元成交。高銀（530）何文田傲玟1座28、29樓C室，面積2,422方呎，連天台817方呎及平台21方呎，採四房三套房設計，以1.211億元成交，呎價50,000元，成交價及呎價均創項目新高。另信置（083）西貢133 Portofino 1座2樓B室，面積1,164方呎三房，以2,373萬沽出，呎價20,387元。