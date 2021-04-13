【本報訊】土地審裁處資料顯示，地段為深水埗海壇街227B至227C號唐樓，地段地盤面積2,321方呎，為6層高唐樓，1960年落成至今共61年樓齡。整座大廈共涉及17份業權，其中有1份業權劃分為3份，但申請財團已經全數收購獲得，所以整幢大樓收購財團共佔14份業權，即佔82.35%。

提供估值意見的測量師指，相關項目涉及僭建物，因此估值方案都會分為是否計及相關僭建物。相關僭建物包括227C號地舖的閣樓和一個有蓋天井，以及227B號1樓一個單位僭建的平台。測量師估計計及相關僭建物後的估值為逾1.01億，若不計及則為1億元。

申請的相關公司名為添盟有限公司，據悉項目委託領航地產負責收購，委託財團為本地家族。據悉相關項目亦包括深水埗海壇街227號。

港島南岸六期估值96億

另外，黃竹坑上蓋物業港島南岸第六期將於周四截標，美聯測量師行董事林子彬認為，項目已是黃竹坑站最後一期的發展，又位處鐵路站上蓋及接近商場，而且未來市區鐵路上蓋項目罕有。雖然早前接獲38份意向書，反應熱烈，但林子彬認為，投資額龐大，只會有大型發展商及財團垂青。若連同補地價及分紅等，項目總值約85.6億至95.7億元水平，以可建樓面面積約為503,755方呎計，每呎樓面地價約1.7至1.9萬元。