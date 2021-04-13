【本報訊】經濟疲弱，近年以超高價賣出的「樓王級」豪宅，回報率再創新低。北角海璇一個億元樓王，曾以每呎逾7.3萬元創下港島東新高紀錄易手，惟柬埔寨業主買入收租，「七除八扣」後回報率竟慘見0.7厘，料創豪宅租金回報率新低。

新地 （016）於2019年底以逾1.53億元售出海璇1座17樓A室，呎價73,469元，無論樓價及呎價均打破項目新高，呎價更貴絕港島東。區內代理表示，該「樓王」今年2月放租，全包叫租13.8萬元，近日減至約13.5萬元（不連車位）租出，按單位實用面積2,083方呎計，呎租64.8元。

業主曾付辣稅4,590萬

資料顯示，買家以公司名義持有，董事為WANG HEYANG，報住地址及護照簽發國家均為柬埔寨，即買家需付樓價30%印花稅，涉及辣稅約4,590萬元。是次租出單位，租金回率僅1.05厘，若扣除相關辣稅及每月約1.2萬元管理費，回報率低見0.7厘。

據差餉物業估價顯示，上址最新租值170.4萬元，相當於月租14.2萬元，反映是次租金比估值低近5%。事實上，截至今年2月，實用面積1,722方呎以上的E類豪宅單位，租金回報率僅1.8厘，創差估署有紀錄以來新低。

上述單位屬連平台特色戶，全層僅一伙，採四房雙套間隔，連456方呎平台，並設按摩池。翻查成交紀錄，海璇同座中層A室，實用面積1,585方呎，並非特色單位，2019年9月成交月租亦要13.5萬元，呎租85元。換言之，上述樓王呎租僅65元，比樓下的普遍分層單位平逾兩成。

據資料顯示，該名柬埔寨及相關人士，2019年底亦斥1.46億元連掃新地南昌站匯璽3個單位，同樣以公司名義入市，另繳4,380萬元辣稅。連同海璇特色戶計算，該名柬埔寨富豪已動用約3億元掃入4個單位。

嘉道理道洋房月租30萬

市場大額租務成交湧現。由大業主嘉道理家族持有的加多利山嘉道理道32號屋，樓齡約60年，實用面積4,384方呎，連1,200方呎花園，連兩個車位以約30萬元租出，呎租68元，租金料創區內洋房新高。代理表示，嘉道理道32號A屋，面積相同，2016年月租僅19萬元，若以此作參考，反映區內洋房租金五年急升近六成。

另外，「四叔」李兆基一家居住的中半山麥當勞道老牌豪宅惠苑，最近亦錄得租務成交。市場消息指，惠苑低層戶，實用面積4,017方呎，大業主叫租19萬元，剛減至18萬元連車位租出，呎租45元。