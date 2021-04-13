【本報訊】豪宅成交轉熱，惟仍錄得蝕讓。消息指，何文田One Homantin 1座中層E室，實用面積503方呎，屬於兩房間隔，剛以1,050萬元易手，呎價20,875元。

皇璧持貨6年損手72萬

據土地註冊處資料顯示，原業主於2016年9月以「一約多伙」形式斥2,135.8萬元購入屋苑1座中層E室樓上樓下兩個單位，今年2月以1,017萬元沽出樓上單位，近日再沽另外一伙，兩伙套現2,067萬元，賬面蝕68.8萬元，若計及入市時的厘印費及代理佣金，估計實際蝕近180萬元。資料顯示，今次蝕讓沽貨的業主，其中英文名字與城市大學一名剛畢業的法律博士生同名，料為同一人，不排除是借名予家人買樓。

另外，九龍塘又一村花園單號屋銀主盤，實用面積1,817方呎，剛以4,988萬元連兩個車位易手，呎價27,452元。原業主2007年以2,500萬元購入，單位14年升值近1倍。

利嘉閣地產石家誠表示，皇璧中層C室複式戶，實用面積2,561方呎，屬四房四套連工人套間隔，連雙車位以4,350萬元沽出，實用呎價約16,986元。據悉，原業主於2015年8月以約4,200萬元購入單位，若扣除購入釐印費178.5萬元連同佣金，購入成本至少222萬元，扣除賬面利潤，料蝕72萬元。

另外，香港仔深灣9號6座中層A室，實用面積1,807方呎，連車位以以7,580萬元成交，實用呎價41,948元，土地註冊處資料顯示，單位登記買家楊紹鵬（YANG SHAOPENG），名字與從事物流業務的海豐國際控股主席兼執行董事紹鵬相同，料為相關人士。