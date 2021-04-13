去年肺炎疫情重挫經濟活動，人人面臨飯碗不保危機，加上內地豪客無法到港，失去「大水喉」下，保險公司亦要出招自救。適逢舖租回落，多間保險機構相繼於各區商場舖及地舖大舉「插旗」，其中央企中國人壽（2628）旗下的國壽海外成功搶灘，目前全港已設有逾70間門店。

保監局上月公佈去年整體行業統計數字，期內毛保費總額達6,084億元，按年增4.9%。不過，由於兩地封關措施持續，導致去年內地訪客的新造保單保費錄約68億元，較2019年大跌84.3%；連帶整體新造保單保費亦按年跌22.8%，至1,334億元。

國壽門店達74間 進駐商場吸客

市況不景氣，加上店舖租金大幅回調，有別於以往擺設流動檔位，保險公司現時亦變陣、轉攻門店，以漁翁撒網方式「搵新客」。其中國壽早於2019起開設「財富管理中心」，據官網顯示，相關門店遍佈港九新界，數目更高達74間。除了一般地舖，集團近期更「殺入」商場，實行吸盡多重客群。

本報記者早前到訪將軍澳中心分店，店內裝潢簡潔明亮，備有簇新書枱、椅子等用具，可見「落足重本」打造門店。記者以顧客身份向代理查詢不同保險計劃，代理隨即於電腦輸入年齡、投保額等資料「度身訂造」理財計劃書。

據代理透露，集團以往以「街邊檔」為主，直至近年始起進駐實體舖，「街邊檔可能啲客會覺得『我今日見到你，聽日就見你唔到』，租舖代表起碼你會有兩年喺到；都想令到啲客體驗好啲。」代理續指，門店人流較浮動，「有時平日可以有5、6枱客，有時周末都會一枱客都冇。」

至於客群方面，代理表示，門店日常以中年顧客為主，唯獨上月則有較多年輕一代到訪「開單」，「政府財政年度喺3月完結，就會有好多後生客嚟買退稅年金計劃；因為如果張單喺3月生效到，嚟緊個財政年度就可以申請到個退稅。」到訪當日更有位年約60多歲的女士向記者指，曾於分店購買儲蓄計劃保單，「多啲分店好呀，我舊年年尾都買咗5萬蚊（儲蓄保險），攞7,000蚊利息；年年都收7,000幾，供滿10年就可以攞返本。」

業界人士：開舖尋客好壞參半

事實上，現時有不同保險公司亦「效法」，短租不同地舖，甚或於商場舖開設Pop-up stores，包括富衛保險同於將軍澳中心地下中庭「擺檔」；另英國保誠亦於土瓜灣開設門店，惟未見「揼本」裝修，加上宣傳用品均以易拉架為主，相信為短租舖位，冀於短時間搶盡該區「新客」以提升生意額。

對於部份保險公司進駐商場，保險仝人職工會理事Ken分析，商舖展銷面向陌生市場（cold market），背後一套行銷方式並不適合每一位業者，而店舖選址和客戶群體也是成功銷售所需考慮的地方。該會認為，疫情關係舖租下滑，加上失去過往的生意來源，促使眾多保險團隊進軍商舖尋找新生意，增加「開單」機會，若日後租金回升，在租金成本與業績之間不能取得平衡時，相信策略會逐漸被放棄，更指「行家對此策略」評價本來也是好壞參半。

內地訪客標準新造保費由2016年高峰輾轉回落，去年疫情中港兩地封關，令內地客近乎絕跡香港，相關保險生意跌至近年低谷，標準新造保費僅得51.88億元，按年大跌85%，唯有將發展主軸重新放在本地客上，轉售可扣稅保險產品。

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