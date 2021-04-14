中央一聲令下，阿里巴巴（9988）因違反《反壟斷法》，破記錄罰款182億人民幣（下同），即震散大型科企股價。市監局隨即公開34間科企承諾書，除了大熱門ATM，騰訊（700）、阿里、美團（3690）、亦有京東（9618）、快手（1024），甚至知名度較低的當當網、小紅書亦在其中，惟獨欠小米（1810）。

翻查小米有關《反壟斷法》報道，最新一單要數到上月創辦人雷軍在兩會時參加小組審議會議時建議，在數據安全立法中健全數據反壟斷規制，提升數據反壟斷執法機構的級別、增強執法機構的獨立性專業性。

目前《反壟斷法》焦點落在網購、支付、本地生活及遊戲市場，以及近月各大科企爭奪的社區團購為主，主要面向to B（對企業），未見針對to C（對消費者）的手機及智能家電，承諾書亦未見其他手機品牌華為、OPPO及Vivo，而小米未有進軍社區團購，不難理解小米為何能避過一劫。

大摩發表報告指，小米的AIoT（人工智能物聯網）加互聯網潛力被低估，而小米在AIoT競爭優勢包括快速回應其豐富的用戶群的需求、有效降低成本等，料增長能超越手機銷售，成今年至2030年主要收入來源。小米可以通過龐大的用戶群來加快合作夥伴的發展，以及留住更多的用戶。並將目標價提升至31.5元。

對比現時小米「外憂」，公司的「内患」影響似乎更大。上月公司宣佈去年業績時，同時宣佈國際部總裁周受資離職，他隨即宣佈將回新加坡擔任字節跳動CFO。近日雷軍的微博遭「米粉」炮轟，主要因為旗下新發佈的「安卓機王」小米11 Ultra未搭載MIUI 12.5（作業系統韌體，如iOS），有指事件起因是內部太多人離職有關。

因華為被制裁，無法購入高級手機晶片，令小米成最大贏家，至去年僅次於蘋果及三星，成全球出貨量第一的中國手機品牌。但市佔與OPPO及Vivo十分接近，優勢並不明顯，加上去年第四季手機銷售增長開始放緩，有指在內部離職潮下，急於加入造車競爭並不明智。

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