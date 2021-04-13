【本報訊】因延報年度業績而停牌的中國華融（2799）近日受債務重組傳聞困擾，公司的美元債遭大手拋售。

據彭博報道，大股東中國財政部正考慮將其持有的股權劃撥給主權基金中投公司旗下中央匯金，主要是中央匯金處理債務有豐富經驗。截至去年6月底止，財政部持有57%中國華融內資股和H股。

中國華融在回覆彭博的電郵未有就上述股權劃撥一事置評，只表示公司流動性充足，到期債券如期兌付，並將在與核數師確定後另行公告去年度業績公佈日期。中國財政部與中投公司未有回應。

華融陷入垃圾債級別

彭博數據顯示，截至昨早華融2022年到期、票息3.375厘的美元債孳息增至23.6厘，華融2025年到期、票息5%的美元債孳息增至10.8厘，令這家有近220億美元未償還債券本金的發行人陷入垃圾債券級別。截至去年6月底止，華融僅有169億元的現金，在其1,980億元資產中，半數是其提供給其他系內子公司的貸款，而這些貸款要想變現可能需要很長的時間；另外兩成為金融資產，很易出現減值。

一位知情人士稱，財政部計劃在未來數月完成上述交易，惟上述方案尚待國務院審批，存在變數。另有投資者擔心，即使華融資產劃撥中央匯金，債券投資人權益未必能全數獲得保障。