晚上6時30分

歐洲股市早段和美國三大指數期貨普遍均升，納指期貨升0.15%或20點，至13,996點，道指期貨跌0.01%，至33,566點；標普500指數期貨升0.08%，至4,136點。

德國DAX指數跌0.03%；英國富時100指數升0.16%；法國CAC40指數升0.35%；意大利富時MIB指數升0.18%。

據coindesk報價，Bitcoin升1.84%，至64,065美元；Ethereum（以太幣）升6.12%，至2,353美元；狗狗幣（Dogecoin）亦受到消息影響而暴升近8成，至0.1318美元。

Coinbase將於今日在納斯達克直接上市，代號為「COIN」，上市參考價每股250美元，持有A類股份的股東將可在直接上市時沽出股份，而不受禁售期影響。

熱炒股Tesla（TSLA）盤前升2.06%；Square（SQ）升0.46%；Teladoc Health（TDOC）升0.66%；富途（FUTU）升2.54%；拼多多（PDD）升1.37%。

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