港府早前指定4間可發放電子消費券的儲值支付工具營運商（SVF），然而商戶要預先安裝收款終端機，中銀香港（2388）最新推出「BoC Bill」綜合收款服務優惠，豁免商戶開戶費及首年年費。

商戶只需透過一部 「BoC Bill」多功能終端機，即可支援市場上主流的支付方法，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理伍愛施表示，過去一年無現金交易迅速成為零售市場的收付新趨勢，使用及安裝「BoC Bill」多功能終端機的中小企商戶數目按年增逾一倍，現時商戶只需安裝該多功能終端機，便可處理市場上所有主流交易，方便商戶參與政府即將推出的消費券計劃，商戶同時可使用核對賬目功能即時掌握交易數據，節省人手對賬時間，減低營運成本。

該公司指，由即日起至今年6月30日，商戶成功申請綜合收款服務，可豁免總值3,400港元的開戶費及首年年費優惠，惟未有披露其後年費及交易費用安排。

「BoC Bill」可支援市場上主流的支付方法，包括非接觸式支付如八達通、Visa PayWave、Mastercard PayPass、銀聯 QuickPass、Apple Pay、Google Pay 及 Samsung Pay，二維碼支付如 BoC Pay、銀聯雲閃付、微信支付、支付寶及轉數快，以及信用卡如 Visa、 Mastercard、JCB 及銀聯。該多功能終端機自2018年推出以來，已覆蓋本港超過5萬零售網點，並陸續延伸至網上支付領域。

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