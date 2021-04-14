地緣政治風險增加，包括俄烏邊境緊張、大陸人民幣或會放緩升值、土耳其及巴西的國內政策亦有變數，摩根大通看淡新興市場貨幣前景，建議投資者減持，並認為這些問題再加上美元強勢，導致24種新興市場貨幣中當中，有22種都貶值，目前暫只有南非蘭德和智利披索升值。

摩根大通分析師 Jonny Goulden和Saad Siddiqui表示，「新興市場國家的風險逐漸上升，以現時的滙率及利率而言，新興市場難以吸引資金流入。」而且隨着美國國債殖利率上升，亦帶動發展中國家的借貸成本增加，拖累了其本國債務，奈及利亞債券今年迄今下跌24％，土耳其下跌16％，巴西下跌13％。

摩根大通亦擔心，受到俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境的消息影響，以盧布計價的俄羅斯債券OFZ於上周亦有沽壓，殖利率升至一個月高位，所以把俄羅斯債券的投資建議從增持降為持平，並警告美國投資者有機會平倉所有多做的OFZ。俄羅斯財政部於上月中被迫取消發行公債的計劃，而隨後發債亦因外國買家沒有興趣，而只能依靠國有銀行填補。

至於中國市場，摩根大通亦減持了其投資組合中的人民幣，表示中國增長以及投資組合流動放緩，人民幣於未來持續升值的可能降低。摩根大通表示，3月是人民幣於過去一年最差的月份，因為外國投資者於該月減持了中國主權債券，是2年多以來首次發生。

彭博經濟學家預計，新興市場國家今年可有5.2%增長，雖然高於已發展國家市場的4.9%，但這是兩者自2014年以來少的差距。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略