自本港爆發第四波疫情以來，雖然發展商不斷推售新盤，樓市交投不斷，然而畢竟市場前景仍然未明朗，樓價仍然受壓，因此印花稅款都相對較低。稅務局最新公布3月份印花稅款項，全月印花稅9.95億元，按月大增逾倍，亦為去年11月第四波疫情以來最高。總結整個財年，全個2020/21年度印花稅收入約為127.57億元，按年大跌逾三成。

稅務局公布3月份印花稅統計資料，其中買家印花稅(BSD)稅額按月大增逾2.5倍，增加至2.683億元，並涉及62宗成交，即每宗成交涉及印花稅金額，平均約為433萬元，按月大增2.77倍，料不少買家透過公司名義買入大額單位帶動。總結2020/21年度全年買家印花稅稅額為27.68億元，較上一個財政年度的48.96億元大跌43.5%。

至於雙倍印花稅方面，住宅雙倍從價印花稅稅額為7.075億元，涉及291宗成交，按月分別增加86%及30%，平均每宗交易涉及的印花稅稅額243萬元，較2月份平均每宗交易涉及印花稅稅款170萬元，按月大增42.8%。此外，3月份仍然有一宗非住宅類型雙倍印花稅。總結整個財政年度，涉及雙倍印花稅稅額只有97.7億元，按年大跌27.5%。

3月額外印花稅稅額則為1,920.2萬元，按月微增10萬元，涉及宗數則按月減少4宗至34宗。

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