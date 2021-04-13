京能清潔能源（579）去年11月獲母股提私有化，出價2.7元，上月股東會表決，獨立股東贊成票80.22％，較所需成事90％相差有限，私有化未能通過。現價1.73元，回到去年6月水平，買之哉。

1) 2020年，京能潔能營收170億元人幣，升3.7％；純利23.03億元，升10％。各環電力業務中，光伏發電業務最出色，營收大增50％，分部盈利上升37％至5.93億元人幣；其次風力發電分部盈利上升24％至6.06億元人幣。水電業務仍有增長，燃氣發電業務則較遜色。

分上下年度分析，上半年盈利按年只微升3％，下半年按年增長23％，進度良好。

2) 2021年，京能潔能盈利預測增長14％，至26.25億元人幣，預測PE 4.6倍，較6年平均6.2倍折讓26％。

3) 京能潔能2021年預測PB 0.45倍，較6年平均0.77倍折讓42％。同類股中，新天綠色（956）預測0.64倍，京能潔能較其折讓29％。

4) 京能潔能2020年末期息6.88分人幣，減少5％，預測今年派8分，回增16％，股息率5.5厘，較6年平均高出近兩厘。

5) 京能潔能母企去年提私有化，以去年業績計，作價PE 8.1倍，PB 0.76倍。今回私有化失敗，依例1年內不能再提私有化。

京能潔能睇升41％

★京能潔能碳中和概念十足，現價1.73元，目標價2.44元，潛在升幅41％，相當於今年PE 6.5倍，PB 0.63倍。

同場加映：中國海外（688｝上月29日中午宣佈末績，即日見21.95元，升7％，現價19.7元，回落一成，趁低收集。

去年，中海外營收1,858億元人幣，增13.5％；純利439億元，升5.5％；每股全年派息1.18元，增16％。現價往績PE僅4.1倍。

今年首季，中海外銷售物業金額按年大增45％，成績良好。今年盈利預測上升7％，至470億元人幣，PE降至3.8倍，較6年平均6.3倍折讓四成，亦較華潤置地（1109）預測7.9倍折讓五成以上。中海外今年預測PB 0.53倍，較6年平均1.07倍折讓一半，較潤地預測1倍折讓近一半。

股息率方面，中海外預測7厘，較6年平均3.7厘高出3.3厘，較潤地4.5厘高出2.5厘。

中海外現價19.7元，目標價重溫：26.6元，潛在升幅35％。中金睇30.68元，中銀國際睇29.14元。有潤地在手者，沽出潤地換馬到中海外，好快就會發覺是明智之舉。

何車