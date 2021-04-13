「我們仍然看好新興市場⋯⋯」這句子仍廣泛出現在近期大行報告中。今年以來，新興市場一直被唱好，尤其在主要國家疫情受控、經濟解封下，加上政府巨額刺激計劃及低息環境，主流觀點認為美元將會持續貶值，而商品則會受惠於弱美元及通脹回升，利好資源出口國，資金將會重返新興市場。本來這說法一直成立，但直到今年2月中，當市場炒通脹概念而導致美債債息急升，科技股暴跌之時，新興市場卻未能倖免而展開跌浪。

有趣的是當近日美債債息回落，資金回歸科技股，新興市場股市卻未有跟隨回升，反而疲態未改。MSCI新興市場指數與標普500指數的相對表現指數大跌至去年8月水平，而新興市場債券指數跌幅同樣顯著。

新興市場貨幣政策已悄然收緊

儘管能源及物料價格上升令部分資源出口新興國受惠，但對於土耳其在內的資源入口新興國卻因資源價格上升而導致成本型通脹攀升。此外，本輪商品價格全方位上升，尤其是農產品價格，使不少新興市場食品價格急升，繼而進一步引發通脹壓力，俄羅斯更因此而實施農產品出口管制。為遏制通脹，新興市場貨幣政策已悄然收緊。過去一個月內，土耳其、俄羅斯及巴西紛紛加息。

作為新興市場中最大權重國，中國當局對去泡沫及貨幣政策收緊的態度更強烈。今年1月，銀保監指房地產為當前中國金融風險最大的灰犀牛。在1月底，人行顧問馬駿認為M2增速與名義GDP匹配的話，增速應被控制至單位數。在2月4日，銀行同業拆借利率DR007由2.2%升至2.32%，為兩年來首次上調。在3月24日，貨幣政策委員會召開第一季例會，人行在諸多表述均透露緊縮傾向。

美元美債息共振添壓力

另外，筆者在上一篇文章《警惕美元與美債息共振」已指出，美歐M2增速差距於今年1月起再度擴闊，扭轉了自去年4月以來的收窄趨勢；而美歐之間的五年期和十年期國債實際息差同樣於今年1月掉頭向上，兩股力量推動美元兌歐元走強，背後其實是反映美國經濟增長更強勢。從技術面看，美匯指數走勢已出現升穿均線、均線掉頭向上、均線交叉三部曲，表明美元經已見底和轉勢。當然，轉勢後會否即時展開升浪，或是需要繼續整固並穩步向上，仍需要看債息形勢。

常說美債債息是美元的資金成本，而美元是新興市場的資金成本。在美元、美債息共振的同時，新興市場在通脹升溫、資金流出、貨幣貶值的壓力下，選擇了加息一途，更令當地資產價格受壓。

北亞股市仍將跑贏整體新興市場

再次強調，我們於去年年底時預計今年債息將會上下大幅波動。近期債息急升可能是投機力量比較多，短期內通脹不會飆升和失控，急升過後便會回落。但踏入下半年，當通脹真正起飛及聯儲局備受壓力之時，債息便會先行上升，故此真正通脹及債息上升的風險應在下半年出現，而美元亦可能於下半年開展升浪。作為影響資產價格的兩大關鍵因素，美元與美債債息共振，將為風險資產帶來更多不確定性。但並非所有新興市場都受無差別拋棄，有賴於半導體股表現強勢，北亞股市近期相對硬淨。美光的強勁業績預示全球最大和第二大記憶體生產商—三星及海力士的表現將會十分理想。台積電將於本週公布第二季業績，由去年2月以來台灣半導體指數與費城半導體指數相關性極高，直到3月起前者才開始跑輸，有追落後的可能。相信台韓兩地股市仍會繼續跑贏整體新興市場。

FSM投資組合管理及研究部總監 沈家麟

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