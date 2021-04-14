法國奢侈品集團LVMH首季銷售大反彈，期內收入按年增長三成至近140億歐元，高於市場預期127億歐元，亦超過2019年疫前水平。

LVMH時裝及皮革部門有機收入按年增長52%至67.4億歐元，勝預期增長30%，受惠於Dior及LV品牌增長，成為LVMH疫下的主要推動力。

LVMH指出，除日本外，亞洲業務增長強勁，期內銷售漲達86%；美國緊隨其後，亦漲23%。單計日本銷售則漲7%，歐洲因多國商店關閉、旅遊業叫停等，按年跌9%，惟其財政總監Jean-Jacques Guiony強調無計劃減少歐洲門市數目。

彭博行業研究分析師Deborah Aitken形容，LVMH是首個證明疫後復蘇的奢侈品，燃起整個行業的期望。

早前內地網民因新疆棉號召抵制外國名牌，而LVMH自2017年成為「良好棉花發展協會」（BCI）會員，惟是次LVMH於業績報告中，卻特別提到亞洲區銷售跑贏其他地區，因中國銷情極佳，似乎未見抵制效果。

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