路透旗下IFR報道，長和（001）透過附屬Crest Apex，以每股110元配售東方海外國際 （0316） 775萬股，套現8.53億元，較昨日收市125.4元折讓12.3%。

東方海外現報109.8元，跌12.44%。《蘋果》就配售一事向長和查詢，正等待回覆。

去年底長和通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊鐵塔的交易決議案，交易規模達100億歐元；長和主席李澤鉅回應指，會將交易部分所得款項用作股份回購。至於對債務影響，他稱負債比率將進一步降低。

前特首董建華家族原為東方海外大股東，但2017年賣盤予內地國企中遠海運控股，每股作價78.67元，全面收購總金額為492.3億元。

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