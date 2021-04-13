【本報訊】疫情重挫經濟，適逢舖租回落，又憧憬內地豪客快將到港，多間保險機構相繼於各區商場舖及地舖大舉「插旗」，其中央企中國人壽（2628）旗下國壽海外，目前全港已設有逾70間門店。

有別於以往擺設流動檔位，保險公司變陣攻門店，以漁翁撒網方式「搵新客」。其中國壽於2019起開設「財富管理中心」；據官網顯示，相關門店數目74間，除了一般地舖，集團近期更「殺入」商場，實行吸盡多重客群。

本報記者早前到訪將軍澳中心分店，店內裝潢簡潔明亮，備有簇新書枱、椅子等用具。據代理透露，集團以往以「街邊檔」為主，直至近年始進駐實體舖：「街邊檔啲客會覺得『我今日見到你，聽日就見你唔到』，租舖起碼你會有兩年喺到，都想啲客體驗好啲。」代理續指，門店人流較浮動，「有時平日可以有5、6枱客，有時周末會1枱客都冇。」

中年顧客為主

客群方面，代理表示，門店日常以中年顧客為主，惟上月有較多年輕一代到訪「開單」：「後生客嚟買退稅年金計劃，因為如果張單喺3月生效到，嚟緊個財政年度就可以申請到退稅。」到訪當日更有位年約60多歲的女士向記者指，於分店購買儲蓄計劃保單：「多啲分店好呀，我舊年年尾買咗5萬蚊（儲蓄保險），攞7,000蚊利息；年年都收7,000幾，供滿10年攞返本。」

現時亦有不同保險公司短租不同地舖，甚或於商場舖開設Pop-up stores，包括富衛保險同於將軍澳中心地下中庭「擺檔」；另英國保誠亦於土瓜灣開設門店，惟未見「揼本」裝修，加上宣傳用品均以易拉架為主，相信為短租舖位。