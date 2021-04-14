為回應寵物主人的需求，OneDegree旗下寵物保險推出「移民現金津貼」，在今年12月31日或之前投保寵物保險，完成續保後選擇移民，而保單持有人及寵物離港時仍持有生效中的保單，在提交辦理移民的相關文件證明後，即可獲額外現金津貼10,000港元。

公司共同創辦人郭彥麟表示，寵物移民費用高昂成為部份寵物未能陪同主人移居的其中一個主要原因，移民潮下不少動物中心反映近月棄養寵物的個案有上升趨勢，望寵物移民現金津貼可改變有關情況。

OneDegree早前進行網上調查，發現大部份受訪者視寵物為家庭成員，1,400名受訪者當中，有84%表示如會攜同寵物一起移民；選擇不攜帶寵物移民的受訪者，首兩項原因是寵物移民費用高昂（22%），以及辦理移民手續過於複雜（21%），另也包括寵物年時已高、寵物患有重病和考慮牠們的心理壓力。

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