新地（016）屯門御海灣2期即將開售，帶動區內二手交投氣氛。中原地產吳偉國表示，新盤開售前夕，同區慧豐園即誕新樓王，5座高層F室，實用面積471方呎，兩房間隔，原叫價688萬元，減價8萬元，隨即以680萬元成交，呎價14,437元，創屋苑兩房單位新高。

吳偉國表示，買家為外區上車客，看好屯門區基建發展，見近期交投暢旺，加上區內新盤即將開售，料刺激二手價量齊升，故加速入市，上址享全海景，並附有雅致裝修，考慮不久便拍板承接。原業主則於2016年8月以420萬元買入單位，持貨近5年，獲利260萬元或62%。

淘大花園錄串燒換樓成交 4期賣763萬

樓市交投暢旺，並掀起換樓潮。九龍灣淘大花園最新錄得「串燒」成交，有業主沽出細單位後，隨即斥763萬元買入同屋苑一個面積更大單位作換樓。

利嘉閣地產鮑允中表示，淘大花園I座中層6室，實用面積391方呎，日前以638萬元賣出，業主持貨12年賬面勁賺444萬元。該業主在賣出單位數天後就入市換樓，斥763萬元購入同屋苑Q座高層2室罕有4期池景單位，實用面積460方呎，呎價16,587元。

鮑氏續稱，樓市氣氛持續熾熱，他個人近日連環促成4宗九龍灣區二手買賣，淘大花園佔3宗，另一宗為德福花園D座低層8室，買家睇樓後即晚成交，凌晨12時簽約。

環海‧東岸6年僅升7%

世紀21領先置業譚征表示，土瓜灣環海‧東岸1A座高層P室，實用面積203方呎，開放式間隔，沒有露台，成交價475萬元，呎價23,399元。原業主2015年一手買入價444萬元，6年升值僅7%。另同區悅目低層A室，實用面積430方呎，以760萬元售出，呎價17,674元，原業主一手買入價628萬元，賬面獲利132萬元或21%。

太古城長情業主1,320萬沽貨

中原地產李百達表示，鰂魚涌太古城漢宮閣高層D室，實用面積702方呎，3房間隔，望樓景，以1,320萬元易手，呎價18,803元。原業主1989年以112萬元買入單位，持貨32年，賬面獲利1,208萬元，單位升值超過10倍。

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