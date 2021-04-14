你知道巴菲特旗艦的Berkshire Hathaway最好回報的年回報率是多少嗎？答案是1976年的59.3%，而這一回報對於上年炒賣抱團股的人來說一點都不誇張，甚至把這個成績放到網上或是論壇更會被人嫌少，但是各位讀者又知道他最差回報的年回報率是多少嗎？答案是2008年的-9.6%，更誇張的一點是自1965至2019年足足54年間，只有2001（-6.2%）、2008出現2次虧損。

很多時投資者們都急於在股市找action point，找機會，以進攻式思維去炒，但甚少有人會提到如何做防守，從巴老歷年的成果中我們可以看到他的成功之道從來都不是高回報，相反是幾近銅牆鐵壁的防守能力，多年以奉行他的第一戒律：不要虧損，而多年後亦證明在得到超額回報後，能守得住盈利的才是股神，而得到超額回報後還富於股市的只是牛市股神。

以巴老的長倉式基金操作，做到如此成績真的可以嘆一句真神人也，要複製其選股能力可算是無太大可能。不過對操盤自由度高得多的散戶來說，要保持盈利，最可行的是以小注止止手癮，透過小注操作都大概可以知道自己的慣用策略在時下市況是否合適以及是否有可複製性。例如最近美股即使指數破頂，但股份上升比率低於一半，以順勢策略，可以選到的股份數量甚少，勝率本就不高，可複製性亦低，倒不如忍手保持利潤，繼續防守，保持利潤，避免成為牛市股神，逆市中，保持不敗便足矣。

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