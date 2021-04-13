編輯開題「新興市場危機未除」。對此一題，先欲重提剛仙遊的諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾。坊間layman所認識的他，是歐元之父。讀過經濟，則會想起Mundell-Fleming model，即開放經濟體的ISLM model。至於學術界的，定知他以optimum currency area發跡。剛提到的OCA實是貨幣共同體，好讓細小或新興國不因本幣貶值而無力還美元債。

不過，今次所指的危機卻非源自新興幣貶值，而是美元債息急升。新興幣不流通，自然不能對外以本幣發債，而要發美元債。美匯指數雖在過去大半年變動不大，主要於92±2上落，但美國十年期債息卻升足1厘。留意這1厘升幅有¾厘都是今年內發生的，期間歐元區十年期債息只升了¼厘，而這升少了半厘的後果是歐元1.2350跌至1.17。

所以，雖然表面上美債息升不是美元兌新興幣升的問題，但只要新興國不跟加息，結果亦一樣是貶值。此乃利率平價所清楚預示的結果。新興幣貶值固然引發資金流走，兼且美元債務因而增加，即出問題。然而即使加息而不貶值，令美元債務沒因而增加，但新興國內經濟能否承受得起也是問題。即使大如巴西、俄羅斯，也焗跟美國加息。

中國有無條件不跟呢？按照上文邏輯，這要視乎發了幾多美元債。從國家層面講，這當然不是問題，因為中國是美元債主而非債仔，跟一眾南美新興國的情況剛剛相反。不過，在企業層面則另一回事，陸企早年發下的美元債不少。所以若然中國債務出事，不會如南美般主權違約，而是企業違約。若要救企，就要以主權持的美元債來對沖。

隨着美元債息持續上升，企業債違約增加只是時間問題，關鍵是中共可想救幾多。以目前所持的3萬餘億外匯儲備計，說多不多，但話少亦不少，要救，或者救得到的。不過在當今跟美國鬧翻下，美金買少見少，要慳住使。另在內鬥下，政權會否送美元予那些違約企讓其搬錢走呢？不如留作自用吧。

羅家聰

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