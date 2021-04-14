武漢肺炎令本港租金於過去一年間回落，但其實即使租金跌，香港仍是全球租金最貴的城市。人力資源顧問機構ECA International公布最新調查結果，儘管租金水平較去年已下降超過5%，香港依舊蟬聯全球外派員工住房租金最昂貴城市，每月平均租金逾８萬港元。紐約及東京仍然分別排行第二及第三位。

ECA International表示，在香港，國際行政級別管理人員常住地區中，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10,769美元（83,466港元），較2020年下跌5.95%。

其亞洲區域總監關禮廉表示：「疫情重挫全球經濟，尤其嚴重限制海外員工外派至香港的數目。加上社會政治壓力持續影響香港經濟，以及本港失業率創逾15年來高位，令市場高級住宅的需求大幅降低，導致住房平均租金下降。儘管今年的租金差距已稍為收窄，但香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。」

成功控制疫情的台灣則所有城市都排名上升，其中以台北最為顯著，其排名上升20位，躍升至全球外派員工住房租金最昂貴城市第29位。而賴國際旅遊業的地方都受到嚴重打擊，以致它們的排名出現大幅下跌。曼谷下跌19至第49位，而河內則下跌12至第81位。

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