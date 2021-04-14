「小超」李澤鉅旗下長實（1113）宣佈提出回購及收購自有資產方案，疑部署私有化，今天公布將回購股份數目上限，由3.3億股提高至3.8億股，令完成後李氏父子持股由原定最多45.02%，進一步上調至45.6%。

長實表示，回購計劃的上限將由3.33億股增至3.8億股，相當於現有發行股份總數，由9.03%進一步增至10.29%，要約價維持每股51元，即總回購代價會由170億元升至193.8億元。

長實：股本淨減少對股東有利

長實指，增加回購規模及公布建議以來，接獲股東的反饋而作出，旨在擴大公司對盈餘現金的調配。假設經修訂股份回購建議全面完成，與原有規模比較，已發行股份數目將因而出現淨減少，從而增加財務收益及提高資本回報，將對全體股東有利。

上月長實提出以每股51元向李嘉誠基金會發行3.33億股或佔攤薄後總股本約8.28%方式，收購基金會旗下持有的4個基建資產，作價170億元。同時同樣以每股51億元回購3.33億股並註銷。經今次調整後，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅，持有長實股權由36%增至45.6%，較原有計劃的45.02%增加0.58個百分點。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略