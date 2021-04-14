東芝公司表示，CEO車谷暢昭將卸任，即時生效，職務將由董事長綱川智接任。

《彭博》早前報道，東芝在1月份的內部調查中，對車谷有信心的員工從去年的90%以上，降至不到60%，有超過20%的人對他的領導力缺乏信心，高於此前的不到5%。

調查結果使東芝再對約30個高層進行了詳細查詢，據指超過半數的高層對他缺乏信心。

東芝還面臨著來自潛在收購者的壓力，它證實已收到CVC Capital Partners的初步收購要約，據悉私募股權公司KKR亦在探討收購要約。一位知情人士表示，KKR正盤算收購方案，或較CVC Capital Partners210億美元更優厚，知情人士表示，加拿大投資巨頭Brookfield資產管理也在初步探討收購要約。

CVC、KKR和Brookfield的代表均拒絕向《彭博》置評，東芝則未有立即回覆。

在英國《金融時報》早前報道KKR可能出價競購東芝，東芝周二一度上升13%，今年的升幅約7成。

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