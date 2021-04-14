一手籌劃美國史上最大龐氏騙局的馬多夫（Bernie Madoff）週三在聯邦監獄逝世，終年82歲。外電引述知情人士指，月底將踏入83歲高齡的馬多夫，在美國北卡羅萊納州巴特納一個聯邦醫療中心離世，死於自然。

馬多夫早年創辦對沖基金，聲稱可提供非常可觀的回報，但基金從未為客人投資，只是不斷招徠新客戶，以新客戶的資金向舊客支付「利潤」，又向客戶提供虛假的報表，聲稱基金創造近500億美元回報。

馬多夫的基金運作數十年，曾經有專門調查金融騙案的獨立偵探分析該基金，指出基金不可能有這麼高的回報，但美國證券交易委員會等監管機構多次無視這些警號。直至2008年爆發金融海嘯，馬多夫多名客戶要求取回本金，馬多夫無法再找到新客戶支付舊客人的回報，欲解散公司時，當局才發現不妥。

馬多夫自1970年代起開始這世紀騙局，總共騙去來自136個國家的37,000名投資者近650億美元。受害者包括導演Steven Spielberg、演員Kevin Bacon及諾貝爾和平獎得主Elie Weisel等。

「馬多夫騙案」牽連甚廣，瑞士銀行、滙豐、富通均為受害者之一。滙控（005）早年更遭騙案受害人Thema基金的投資者，集體訴訟推銷結構性金融產品，是協助馬多夫行騙。滙控最終願意就該案向原訴人賠償6250萬美元（約4.88億元）作為和解，是首家金融機構與涉案受害人進行和解，但滙控就強調該筆賠償並不代表集團承認在事件中有任何錯誤。

被判監150年 須歸還170億美元

馬多夫最終於2009年承認共11項控罪，被判監150年，以及須歸還170億美元。一個由法庭委託的信託至今為受騙的投資者追回超過130億美元資金。

至於馬多夫長子原本在其基金出任管理層，在事件後不堪壓力自殺身亡，遺下兩歲幼子。

不過，據外媒報導，馬多夫入獄後依然不忘運用財技，買下了物資供應處所有的熱朱古力粉，再賣出以獲取利潤，壟斷獄中熱朱古力市場。據報馬多夫在獄中相當受歡迎，不少獄友會向他詢問金融建議。

馬多夫的律師去年曾入稟為其申請假釋，指馬多夫患末期腎病及其他慢性病，希望馬多夫可離開監獄靜養，惟申請遭拒。

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