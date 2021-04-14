恒地（12）多年來不斷增持旗下美麗華（071），最新披露已於今天（14日）增持至超過50%，令美麗華自恒地入股28年後，終成為其非全資附屬公司並入賬。

恒地公布，今天在市場以平均價15.28元，在市場買入10.3萬股或0.0149%美麗華股份，共斥資157萬元。完成後，恒地持股由49.987%增至50.002%，美麗華隨後成為間接非全資附屬公司，日後業績將在恒地內入賬。

恒地表示，美麗華為其聯營公司，乃策略投資之一，為集團提供可靠增長的收入來源。美麗華集團持有多個特色服務業品牌，旗下業務發展多元化，包括時尚酒店及服務式公寓、物業租賃、餐飲及旅遊，遍布香港及中國內地。恒地相信，通過將美麗華業績入賬，可提升集團的財務狀況，美麗華股份的權益乃作長期投資。

過去一年增持少2%避全購

在過去12個月，恒地連番在公開市場增持了651.9萬或0.9435%股份，平均成本為13.99元，共花912.2萬元。由於過去12個月增持幅度低於2%的自由增購權限制，故不會觸發全面收購責任。

四叔擊退李嘉誠奪美麗華

美麗華由已故景褔珠寶創辦人楊志雲於1957年創辦，1970年上市。楊1985年逝世後，後人因淡出香港市場出售資產，引來四叔李兆基與長和系創辦人李嘉誠「拗手瓜」。

當年李嘉誠旗下長實與中信泰富合組的財團以每股15.5元提出收購，被楊志雲兒子楊秉正質疑出手低，並公開質令是惡意收購，指最少應值每股20元。隨後財團提高作價16.5元，但四叔突然殺出，宣布以每股17元收購楊氏家族持有的34.7%股權，即使李嘉誠再同樣出手17元，仍失手而回。

四叔成功收購關鍵在於他承諾接手後，不會將公司資產「拆骨」變賣，並讓楊秉正主管業務，此舉亦是四叔罕有高調出手與其他富豪硬撼。自恒地1993年入股至今28年，首次達到50%持股。

美麗華股價收市升0.4%報15.34元。

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