TVB（電視廣播，511）墮落，這並非由我所講，而係由TVB最大股東黎瑞剛訪問所講，對電視廣播最侮辱的是，黎並非內部斥責，而是透過報章公開指罵現在的管理層，他強調TVB早已沉到水底，再不救上岸就玩完。

然而黎瑞剛亦非常天真，他以為切換李寶安，砍掉余詠珊，換入曾志偉和王祖藍，就可以拯救快將沉屍大海的TVB，事實證明是掌門人的倒帶：王祖藍扮林鄭月娥得罪所有人，搵人扮姜濤又得罪姜糖，如果這是改革的頭炮，只能說是頭頭碰着黑。

TVB連續虧蝕三年，加上星美的壞賬，賬面上都輸十幾億港幣；還未計股價大跌七成，由2017年30多元的高位跌至現在不足40億的市值。黎瑞剛之所以要出聲，皆因入股TVB，已經輸到入肉，這次他感受到的是切膚之痛。

翻查新聞， 黎瑞剛所擁有的華人文化在2018年宣佈完成100億人仔的A輪融資，post money 400億，換言之，他稀釋了將近三分之一的股份，為求收購合併文化產業的目的，當中最主要的一項投資，就是入股TVB。

改革只是加快滅亡

TVB在短短幾年間，蝕錢蝕到儍，試問100億可以燒幾耐？仲未計黎瑞剛仲有其他影視產業投資，因此他的情況不容樂觀，淪落至要公開譴責管理層的境地。中國人最忌諱家醜外傳，如今劃破面皮大罵自己員工，慘不忍睹。

可憐人必有其可憐之處，黎瑞剛所引用拯救TVB內容的例子實在貽笑大方，他說要做多一點內地青年創業的故事；我當然支持，因為他正帶領着TVB向地獄前行，我舉腳贊成。

當曾志偉說要引進青年人喜愛的偶像，包括李克勤、曹永廉、曾經吸毒的蘇永康時，我笑得非常開懷，曾志偉老了，理應退休收山，不過留他在TVB，可以加快無綫的滅亡，亦是一件好事。 ViuTV聲勢大好，雖然說電視業正走下坡，但Viu的橫空出現證實了只要內容做得好，電視台仍有生存空間，它仍能成為觀眾茶餘飯後的娛樂話題。

我做人一向都非常樂觀，甚少判定結論，總覺得事情會有轉機，但面對TVB這一大堆問題的時候，在看所謂的改變，怎麼看都看不到曙光。假如我是黎瑞剛，我或會陷入後悔的地獄：為甚麼當初竟會犯下這如此可憐的錯？

藍友斑

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