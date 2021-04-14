去年全球飽受肺炎疫情摧殘，本港超級豪宅價交投受影響下，交投量下跌至全球第二，僅次於疫情相當嚴重的英國倫敦，本港去年共錄得23宗金額超過2,500萬美元的豪宅成交，按年減少19宗，下跌45%。但萊坊亦指，儘管市道低迷，一些超級豪宅成交價連續錄得歷史新高，反映出超級豪宅市場仍然保持堅挺。

萊坊發表報告，指分析全球12個超級豪宅市場的銷售和交易數據，由於肺炎疫情和經濟衰退加劇，超級豪宅的總交易量較去年顯著下跌。香港超級豪宅交易下跌至第二位，共錄得23宗金額超過2,500萬美元的豪宅交易，低於去年同期的42宗。主要由於肺炎限制了海外和中國內地買家入境，令市場活動大為減少。儘管市道低迷，一些超級豪宅成交價連續錄得歷史新高，反映出超級豪宅市場仍然保持堅挺。

萊坊指，雖然疫情肆虐，導致香港和紐約的超級成交金額分別下跌27%和48%，然而超級豪宅資產仍然受到超高凈值個人士（UHNWI）追捧。萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢指，2021年至今，有不少超級豪宅物業創高價成交，在低迷的市場環境下有點意外。鑒於香港豪宅區的住宅供應短缺，這些超級豪宅被視為富豪買家的避風港。

至於倫敦雖然同樣疫情嚴重，然而萊坊全球研究部主管Liam Bailey指，倫敦超級豪宅市場沒有受到影響，經歷了五年的樓價跌勢後，倫敦的物業市場將重新調整，而萊坊超級豪宅市場的最新數據亦證明了倫敦位居世界之首的地位，雖然倫敦超級豪宅交易宗數比 2019 年少兩宗，但該市場的總交易金額上升5%。

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