【本報訊】「空姐」曾經是畢業生夢寐以求的工作，每年招聘會皆人山人海，奈何現時成為疫情下的重災區，幸好湊慣「西客」的空姐名聲甚佳，「優先聘請空姐」的招聘廣告比比皆是，更有保險經理睇中其優勢，組成一隊十多人的空姐保險團隊。其中在港龍任職六年的Kate轉職保險半年，收入已較空姐時期翻倍，「大家都唔捨得港龍呢個品牌，但呢個機會令我跳出comfort zone，因為空姐呢份工好難做一世。」

在保誠任職資深經理的Albert，半年前拓展下線，請來Kate及另一位港龍空少Brian ，之後陸續邀請更多空姐入職，並在fb及IG開設「空姐保險」專頁吸like。Albert認為空姐較其他人任職保險更有優勢，「佢哋係要加強財經知識，但航空業同保險有共通點，係佢哋對住客人完全冇問題，溝通好好，處理突發事好有經驗。」他透露，以往曾請過部份新人，在行內一年半載也簽不到一張單，但Kate及Brian首個月已有單，「甚至佢第一日已問我個保險牌出到未，因為趕住簽單。」同時，空中服務員上班通常不定時，比較適應保險業的工作時間。

倘通關也不會重操故業

Kate透露，任職半年已連升兩級，收入較空姐時期翻倍，有信心今年可打入「百萬圓桌」俱樂部。Albert指初期他們做了一輪航空業保單，「以前國泰佢哋員工福利係超級好，但失業後先發現冇保障，咁我哋有做過機師嘅單，反應好，現時專做本地人生意，大陸客係冇晒，好多大陸嘅單落晒去澳門嗰邊。」

一眾受訪空姐掛在嘴邊的，就是湊「西客」經驗，Brian笑言：「曾經有客人因為我冇幫佢搬行李，佢就直接掉個行李上去，整爛exit sign，成架機delay咗3個鐘。呢行好多千奇百怪事。」不過識湊客與簽單是兩回事，Kate坦言一開始轉行要跨過自己心魔，「好驚啲朋友覺得我做保險聯絡佢，係想sell佢，不過做咗半年，我嘅改變係，要令唔鍾意你嘅人都鍾意你。」

各大保險公司疫市擴張

今次跟7名空姐保險成員訪問，感受到她們自信的「氣場」，沒有失業的氣餒感覺。很多人認為只要各國通關，很多空姐會重操故業，Kate就堅決指出不會再做空姐，「我做咗呢行6年，腰痛都痛咗3年，不停咁睇醫生同入院，喺機艙上上落落，身體多咗好多毛病。」直至港龍結業裁員，令她順理成章轉行。

事實上，各保險公司均在疫情期間擴張。保誠發言人指，2020年至今年2月期間，已增聘超過3,500名理財顧問，當中約有15%來自航空業、酒店業與貿易及零售業。宏利香港發言人亦指，代理人數截至去年底，創下超過10,700人的新高，今年會繼續積極招聘。友邦香港發言人指，截至去年底有超過20,000名財務策劃顧問，去年第四季有超過四成入職者來自金融及銀行、酒店及旅遊和銷售及市場行業；今年招聘目標為6,000人。