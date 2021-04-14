為推使發展商盡快推售一手單位，政府曾經計劃推出一手樓空置稅，惟有關計劃去年10月一度擱置。不過，上月國務院副總理韓正發表言論指再度關注香港房屋問題後，今日運輸及房屋局局長陳帆在立法會特別財委會表示，政府非常關注對一手樓空置情況，已更新相關數據，不排除重推空置稅。

政府2019年10月向立法會提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，欲徵收額外差餉的建議，以推使一手私樓單位盡早推售，其後惹來地產界迴響指實際空置單位與政府推算存在差距，而有關計劃於去年一度擱置。不過，有關空置稅或捲土重來。

在立法會財委會特別會議上，有議員關注政府會否重推，運輸及房屋局局長陳帆指出，政府關注樓宇空置情況，並已更新相關數據，包括空置單位的大小及呎數面積等，待掌握實際情況後作出政策安排，不排除重推空置稅的可能。

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