【本報訊】受惠政府進一步放寬社交距離限制，疫情受累股昨日翻生。零售及收租股受捧，周生生（116）升6%至13.5元，創約一年新高；六福（590）揚4.1%；堡獅龍（592）抽升14%；九置（1997）飆6.2%至45.65元，為表現最醒藍籌。

友邦料受惠 高見100.3元

此外，港府亦放寬由中國入境香港限制，中國抵港者下月中起免去14天強檢，友邦（1299）造好托市，全日升3.2%，報99.3元；盤中闖百元關，高見100.3元；並貢獻恒指88點。花旗發表報告指出，政府5月中推出「來港易」計劃，雖然旅客返回內地仍需接受14天隔離，但認為這對友邦旗下抵港內地人士的保險業務（MCV）很重要，因為持有旅遊簽證的內地旅客可能會開始獲准入境。

該行預計，友邦今年首年保費增長26%，未來若進一步放寬邊境管制措施，或對其預測帶來上行空間。有見中國業務持續增長勢頭強勁，花旗重申對友邦評級為「買入」，目標價看116元。

恒指昨高開104點後升幅擴大，曾升逾420點，至28877點，其後受累內地貿易數據遜預期等因素，尾市受制10天線（昨處28590點）；最終收升43點或0.2%至28497點；H指跌24點或0.2%，收報10850點；主板成交為1,428億元。北水錄淨流入12.38億元；全日沽空金額約175.44億元，沽空比率為12.28%。