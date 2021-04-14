瑞士盈豐資產管理（EFG Asset Management）發表今年第二季市場展望。該行研究分析師李思卉表示，因應反壟斷法，阿里巴巴（9988）被監管機構罰款超過182億元人民幣，創紀錄新高；她表示，雖然其後市場反應正面，但阿里巴巴始終涉及高風險的金融領域，例如高息消費貸款業務等，料中央不會就此放寬監管，相信業務日後將面臨類似於銀行的監管要求。

李思卉補充，遊戲和社交等科網企業業務，則料監管較寬鬆。中央最新公佈的反壟斷批文內容「無咁嚴格」，反映中央仍然希望科網公司、互聯網平台等協助推動經濟及提高競爭力，而非扼殺行業。

中國市場方面，該行認為農曆新年為分水嶺，「經過新年後，市場由成長型轉至價值型股票；而中國屬於成長型市場，故導致資金流出中國市場，轉至歐洲、日本市場。」該行預期今年中國經濟復蘇，定單需求增加。

投資管理副總監趙國江表示，今年首季全球疫苗接種順利，英美感染人數明顯下降，反映當地接種速度全球領先，有助帶動經濟重啟。而10年期債券收益率仍有上升空間，他認為應關注收益率上升速度，預期隨着經濟強勁復蘇趨勢，今年底或升至2厘至2.5厘，「唔會覺得驚訝，因為這是美國在疫情前的平均水平，是寬鬆水平，只要債息穩定有序上升，就不會對經濟復蘇及股票有影響。」

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