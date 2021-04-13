【本報訊】豪宅市道暢旺，屢現大額租賃。美聯物業方富義表示，山頂南區豪宅首季共錄得約181宗租賃交易，月租超過10萬元交易更佔逾四成。

方富義稱，據該行統計，山頂南區於今年1至3月的租賃成交共錄得約181宗，涉及每月租金總價約2,119萬元，若以總實用面積約38萬方呎計算，區內平均呎租約55.7元。若以戶型劃分，洋房租賃共錄得約38宗，每月總租價約864.8萬元，以總實用面積12.46萬方呎計，區內洋房平均呎租約69.4元。

月租逾10萬佔近43%

另外，首季亦錄不少大額租賃，首季錄77宗逾10萬元月租的成交，佔該區期內總租賃量約42.5%，總租價約1,412萬元，以總實用面積22.42萬方呎計，總平均呎租約63元。

首季最大額租賃首五位，分別為九倉（004）山頂種植道11號單號屋以每月135萬元租出，呎價125元；第2位為同項目另一個單號屋，以88萬元租出，呎租114元；第3位為大浪灣道2號，月租66萬元，呎租約95元；第4位為深水灣道72號洋房，月租46萬元，呎租約116元；第5位為南灣道16A號洋房，月租38萬元，呎租約108元。