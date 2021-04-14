本月仍未有全新盤開售，各家發展商蠢蠢欲動，最新恒地（012）二部負責的鴨脷洲大街71號新盤命名為「逸南」，提供138伙細單位，預計下月開售。

恒地營業二部總經理韓家輝表示，逸南位處港島南臨海地段，毗鄰深灣遊艇會，取名逸南，寓意港島南悠逸生活。他指，項目提供138伙，提供開放式及1房戶型，包括90伙開放式單位及48伙1房戶，高層設有特色單位，項目預計關鍵日期為2022年10月31日，即樓花期長約一年半。現時設於國際金融中心一期的售樓處及樓書等籌備工作，已接近完工。逸南位處鴨脷洲大街71號，與港鐵利東站僅1分鐘步程。

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