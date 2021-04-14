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家族基金爆倉｜瑞信再拋售Archegos爆倉股 涉資21億美元 野村收緊客戶融資

53分鐘前
瑞信續沽Archegos爆倉股，包括Discovery Inc.及愛奇藝，涉資高達21億美元。
(Reuters-HK)

瑞信（美：CS）因Archegos爆倉事件勁蝕47億美元，繼削減員工花紅來填氹後，瑞信在美股周二（13日）市後交易時段，再次大手沽出Archegos爆倉股，包括Discovery Inc.（美︰DISCA）及愛奇藝（美︰IQ），涉資高達21億美元。瑞信股價盤後再挫0.7%，報10.56美元。

相關新聞：家族基金爆倉｜瑞信傳削減員工花紅 為Archegos爆倉事件填氹

外媒《CNBC》報道，瑞信共拋售3500萬股愛奇藝，每股價格介乎15.85至16.35美元，最大折價率為4.9%。愛奇藝股價盤後跌2.8%，報16.19美元。

另外，該行出售1900萬股Discovery的A類股，價格介乎38.40美元至39.60美元；並沽出2200萬股Discovery的C類股，價格介乎32.35美元至33.75美元。Discovery股價盤後跌逾3%，報39.1美元。

相關新聞：家族基金爆倉｜大摩僥倖逃生 Archegos爆倉前掟貨390億元 瑞信勁蝕被降評級

瑞信、野村將收緊對沖基金融資

摩通預計，Archegos事件將為銀行業造成100億美元損失，並可能引發監管部門調查，涉事銀行或遭罰款。《彭博》引述消息人士報道，瑞信正收緊對沖基金以及家族辦公室的融資條件，這次Archegos事件或會使行業改變慣例，包括瑞信亦會全面改革對沖基金業務。

另外，報道亦指與Archegos有長期合作的野村估計亦要損失達20億美元，所以野村開始收緊一些對沖基金客戶的融資，降低客戶早前已經允許的額外槓桿。

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