內地豪客不再，保險業轉搶攻本地客，由於受疫情影響，不少大企業為慳成本，均向員工的醫療福利開刀，無形為保險業帶來新商機。保險業逆市大開實體舖吸客，同時亦不斷增聘人手吸納新血，尤其航空業失業情況嚴重，有保險經理睇中湊慣「西客」的空姐，組成一隊十多人的空姐保險團隊，初期靠航空業界生意做起。

在港龍任職6年的Kate轉職保險半年，收入較空姐時期翻倍，「大家都唔捨得港龍呢個品牌，但呢個機會令我跳出comfort zone，因為空姐呢份工好難做一世。」各大保險公司亦增聘人手，務求在本地保險市場分一杯羹。

搶佔機師市場

在保誠任職資深經理的Albert半年前拓展下線，請得Kate及另一位港龍空少Brian ，之後陸續請得更多空姐入職，便索性在FB及IG開設「空姐保險」專頁吸like，不過目前追蹤人數只得數百人，「港龍人數冇國泰咁多，所以佢哋全部人都會一齊飛過，比較親密啲。」空姐保險聽落很有gimmick，不過Albert認為空姐比起其他人任職保險更有優勢，「佢哋係要加強財經方面，但航空業同保險共通點係，佢哋對住客人完全冇問題，溝通係好好，處理突發事好有經驗，presentation嗰方面係無問題。」他透露，以往曾經請過部份新人，在行內一年半載也簽不到一張單，但Kate及Brian首個月已有單，「甚至佢第一日已經問我個保險牌出到未，因為趕住簽張單，係公務員客人趕住扣稅deadline。」同時，空中服務員上班通常不定時，比較適應保險業的工作時間。

Kate透露，自己任職半年已連升兩級，收入更較空姐時期翻倍，更有信心今年可以打入「百萬員圓桌」俱樂部。Albert指初期他們做了一輪航空業保單，「以前國泰佢哋員工福利係超級好，但失業後先發現冇保障，咁我哋有做過機師嘅單，反應好，而家專做本地人生意，大陸客係冇晒，好多大陸嘅單落晒去澳門嗰邊。」

乘客千奇百怪

裁員後最重要都是保住飯碗，轉戰保險界的收入理應會較空中服務員更高，要勝任，一眾受訪空姐掛在嘴邊的，就是湊「西客」的經驗，見慣大場面，Brian笑言：「曾經有客人因為我冇幫佢搬個行李，佢就直接掉個行李上去，整爛咗個exit sign，令到成架機delay咗3個鐘。呢行好多千奇百怪嘅事。」不過識湊客與簽單是兩回事，Kate坦言一開始轉行要跨過自己的心魔，「好驚啲朋友覺得我做保險聯絡佢，其實係想sell佢。不過做咗半年，對我改變係，以前唔鍾意嘅人我唔使理佢，但而家係要令到唔鍾意你嘅人都鍾意你。」

今次跟7名空姐保險成員訪問，已感受到她們自信的「氣場」，沒有裁員失業的氣餒感覺，除了因為收入更勝從前，還有就是更健康。很多人認為只要各國通關，很多空姐會重操故業，Kate就堅決指自己不會再做空姐，「我做咗呢行6年，腰痛都痛咗3年，不停咁睇醫生同入院，平時幫啲客人搬行李，喺機艙上上落落，身體多咗好多毛病。」她表示3年前身體出現問題時已經想辭職，但空姐這個comfort zone實在太舒適，自己也很喜歡飛到世界各地，工作自由度亦很高，因此自己甚至身邊很多同事都很難下決心離開航空業，不過今次港龍結業裁員，終令她及一眾空姐順理成章轉行發展。已為人母的Vivian就表示，會很想她5歲的女兒將來任職空姐，「呢一行係可以在短時間內擴闊你嘅眼光，同埋學習到好多待人處事嘅經驗，我都好慶幸做過空姐，但呢一行好難話做到退休，行業收入甚至時間都好難，但我覺得人生係要試一試。」

保險業增招聘人手

受疫情影響，香港有部份大企業及公司開始削減員工福利，員工保險首當其衝，令到打工仔開始購入個人保險，加強保障，本地的保險生意及從業員逆市增長。保誠發言人表示， 2020年至今年2月期間，已增聘超過3,500 名理財顧問，而當中約有15% 來自航空業、酒店業與貿易及零售業，現擁全港最龐大的理財顧問團隊，截至今年3月共有約24,000名理財顧問。去年6月推出「電子遙距投保」服務，協助理財顧問為身於香港的客戶進行人壽保障及儲蓄保險計劃網上投保外，理財顧問也隨市場趨勢調整其銷售策略，包括進駐商場及地舖，為客戶提供更多服務接觸點以作適切的支援及諮詢渠道。

宏利香港發言人透露，該公司的代理人數目在過去10年間增長逾1倍，截至去年年底，更創下超過10,700人的新高，代理人銷售貢獻佔2020年年度化保費等值銷售額的70%。宏利最近簽約承租位處九龍東的國際貿易中心（ITT）約145,000平方尺的甲級寫字樓樓面，共四個樓層。

友邦香港發言人指出，截至去年底，有超過20,000名財務策劃顧問，去年第四季有超過四成的入職者是來自金融及銀行、酒店及旅遊和銷售及市場行業；今年的招聘目標為6,000人。

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