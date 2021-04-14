工商物業市況逆轉，再有投資者趁沽售大額物業。資深投資者蔡伯能最新市傳連沽旺角中心9個單位，套現逾9,468萬元。

市場消息指，旺角中心1409至12、15、17、18B及C、20以及21室，面積介乎472至1,193方呎，新近以呎價1.8萬至2萬元易手，一籃子單位合共套現9,468.2萬元。

資料顯示，原業主為蔡伯能，早於2017年以「買殼」形式斥3.18億元，向永安百貨郭氏家族後人、輔警前一哥郭志舜購入上述14樓全層；以總面積約15,668方呎計，呎價約20,296元。換言之，是次沽出部份單位呎價，較當時買入價折讓最多逾一成。

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