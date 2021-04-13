【本報訊】工商舖交投近期重拾升軌，惟市況復蘇需時。世邦魏理仕最新報告指，本港首季整體甲廈負吸納量升至28.9萬方呎，而相關租金期內跌幅收窄至3.3%；另受短租主導市場影響，首季整體街舖空置率升至17.8%。該行預料，今年全年甲廈租金將回調最多一成，而街舖租金即將見底，相信年底可微升3%。

灣仔舖劈租逾四成

事實上，商舖租金未見起色，不少業主繼續劈租求客。中原工商舖黃新宇指，灣仔莊士敦道141至147號地下A及B號舖，總面積約2,200方呎，新近以每月22萬元租出，呎租約100元；較舊租客花旗銀行以月租約37.4萬元承租舖位，大減約41.2%。

另一方面，近期不少機構趁旺市下沽貨。其中浸會醫院最新以逾1.71億元，沽出觀塘絲寶國際大廈7樓全層及兩個車位，面積約16,844方呎，呎價約1.02萬元。

該機構於2010年3月以8,265.12萬元購入上址，賬面獲利8,915.76萬元，物業10年升值1.07倍。

浸會醫院早於2018年已放售上述商廈6、7樓全層連4個車位，當時叫價約4.98億元。其中6樓全層於去年10月以約1.59億元，呎價9,500元易手；即連同最新售出7樓樓面，合共套現3.37億元，較三年前叫價低1.61億元或32%。